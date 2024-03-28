Псковскую область может накрыть облако пыли из Сахары и кислотные дожди из Исландии

15:35, 28 марта 2024, ПАИ

В ближайшие дни Псковскую область может накрыть облако пыли из Сахары. Такую вероятность в беседе с корреспондентом ПАИ не исключила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«29 марта ожидаем циклон, поэтому прогнозируем дожди. Конечно, теоретически где-то пустынный песок мог подсосаться вверх. Поэтому вполне вероятно, что он выпадет вместе с осадками и над Псковской областью. Но Сахара от нас всё-таки далеко, поэтому, скорее всего, песок выпадет до нас», – уточнила Тала Нещадимова.

Если концентрация африканской пыли в атмосфере будет значительной, это легко можно будет заметить: небо на закате приобретёт сиреневый оттенок, а облака будут молочно-розоватыми.

Сухая и запылённая воздушная масса образуется над крупнейшей пустыней весной, летом и ранней осенью примерно раз в пять дней. В зависимости от направления ветра пыль относит либо в сторону Американского континента, либо на север – в Европу. На этот раз масса, вероятно, достигнет и Псковской области, но, как выше уточнила метеоролог, смешается с дождевой водой.

Большая концентрация пыли в воздухе угрожает людям с респираторными заболеваниями, пожилым и беременным женщинам, им рекомендуют в таком случае использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Это природное явление в целом не несет высокой опасности для населения ввиду малого размера частиц, в основном оказывая влияние на облачность и осадки.

Кроме того, метеорологи из соседней Латвии сообщили, что на страну и далее на восток, то есть в сторону Псковской области, движется облако из диоксида серы, которое возникло в результате извержения вулкана в Исландии. Однако, по мнению специалистов, никаких заметных проблем облако не принесёт.

Концентрация диоксида серы мала, в несколько раз ниже допустимых норм, поэтому, даже если небольшая часть загрязнений сернистыми соединениями попадет в нижние слои атмосферы, концентрация не достигнет критических значений.

Тала Нещадимова согласна с коллегами из Латвии. «Трудно сказать, в каком месте выпадет этот кислотный дождь. Вероятность того, что что-то до нас дойдёт, конечно, существует, но она мала», – отметила Тала Нещадимова.