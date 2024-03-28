Турнир по самбо «Юный динамовец» пройдёт в Пскове

16:12, 28 марта 2024, ПАИ

Турнир по самбо «Юный динамовец» среди юношей 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 27 и 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Награды разыграют в двух возрастных группах, в каждой из которых будет по десять весовых категорий.

Призёров состязаний наградят грамотами и медалями. Победители дополнительно получат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».