Турнир по самбо «Юный динамовец» пройдёт в Пскове
Турнир по самбо «Юный динамовец» среди юношей 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 27 и 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
Награды разыграют в двух возрастных группах, в каждой из которых будет по десять весовых категорий.
Призёров состязаний наградят грамотами и медалями. Победители дополнительно получат кубок.
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