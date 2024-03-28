Более 1300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске

16:43, 28 марта 2024, ПАИ

Более 1 300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса», которая работает в государственном музее-заповеднике «Изборск» с 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На выставке все желающие могут увидеть работы художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова. Основная тема их творчества – героические будни защитников Донбасса и быт простых людей.

Художники бывали в Донбассе ещё до начала специальной военной операции. Сегодня они ездят в места боевых действий СВО, пишут портреты воинов-защитников Родины и мирных жителей, собирают материалы для создания больших жанровых композиций.

Вместе с этим на выставке можно увидеть мультимедийные просветительские проекты «Донбасс – Россия: история и современность» и «Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013-2014 годов на Украине».

Выставка будет работать до 17 апреля в усадьбе купца Анисимова на улице Печорской, 41б.