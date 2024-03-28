Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 1300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске

Более 1 300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса», которая работает в государственном музее-заповеднике «Изборск» с 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Более 1 300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске. Фото: ПАИ

На выставке все желающие могут увидеть работы художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова. Основная тема их творчества – героические будни защитников Донбасса и быт простых людей.

Художники бывали в Донбассе ещё до начала специальной военной операции. Сегодня они ездят в места боевых действий СВО, пишут портреты воинов-защитников Родины и мирных жителей, собирают материалы для создания больших жанровых композиций.

Вместе с этим на выставке можно увидеть мультимедийные просветительские проекты «Донбасс – Россия: история и современность» и «Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013-2014 годов на Украине».

Выставка будет работать до 17 апреля в усадьбе купца Анисимова на улице Печорской, 41б.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 марта 2024

Огромная пробка образовалась в центре Пскова из-за ДТП
28 марта 2024

Совет муниципальных образований Псковской области подвёл итоги работы за 2023 год
28 марта 2024

В Псковском районе прошло собрание совета муниципальных образований региона
28 марта 2024

Более 1300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске
28 марта 2024

Лучших экскурсоводов и краеведов среди школьников определили в Псковской области
28 марта 2024

В предстоящие выходные псковские метеорологи ожидают температурный рекорд
28 марта 2024

Псковскую область может накрыть облако пыли из Сахары и кислотные дожди из Исландии
28 марта 2024

До +14 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 29 марта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...