Эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове посвятят ​технологиям и науке

17:12, 28 марта 2024, ПАИ

Эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове, которая пройдёт с 21 по 30 июня в Финском парке и сквере Строителей, в этом году посвятят ​технологиям и науке. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

⁣При участии и поддержке Курчатовского института в программе будут не только традиционные лекции от сомелье и вино с юга России, но и множество интересных научно-популярных лекций и мастер-классов. Посетителям ярмарки расскажут о вине и виноградарстве с точки зрения генетики, селекции и микробиологии.

Будут работать музыкальные и детские площадки. Подробности организаторы обещают сообщить позже.

Организаторами «Винограда» станут: правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, комитет по туризму Псковской области, администрация Пскова, Театрально-концертная дирекция Псковской области, АНО «Псковкреатив». За винную и научную программу отвечает Национальное агентство маркетинга российского вина вместе с НИЦ «Курчатовский институт».

О том, как ярмарка проходила в прошлом году, можно узнать в специальном сюжете ПАИ. За новостями о подготовке к ярмарке также можно следить в телеграм-канале: https://t.me/vinograd_pskov.