Умер историк джаза Владимир Фейертаг

17:23, 28 марта 2024, ПАИ

Заслуженный деятель искусств России, историк джаза Владимир Фейертаг скончался в Петербурге. Ему было 93 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, народного артиста России Давида Голощекина.

«Ушла из жизни легенда – Владимир Фейертаг. Это невосполнимая утрата для меня лично и всего джазового мира», – рассказал Давид Голощекин.

Отметим, что Владимир Фейертаг был крупнейшим историком и популяризатором джаза.

Среди того, что написал историк, есть энциклопедические справочники «История джазового исполнительства в России», «Джаз в России», «Джаз от Ленинграда до Петербурга», «Джаз. XX век», «Джаз в Петербурге. Who is Who».