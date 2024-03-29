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Общество

Псковский филиал «Экопрома» начал принимать заявки на вывоз мусора с субботников

Заявки на вывоз отходов после весенних субботников начали поступать в адрес оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковский филиал «Экопрома» начал принимать заявки на вывоз мусора с субботников. Фото: группа «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Мусор в лесу или парке – это неприятно и некрасиво. Но в действительности проблема выходит далеко за рамки эстетической плоскости. Оставленный или сваленный в них мусор негативно влияет не только на окружающую атмосферу, но и на здоровье человека», – отметили в группе.

В филиале «Экопром» также подчеркнули, что для того, чтобы сохранить природу, необходимо повышать культуру обращения с отходами, а со стороны органов власти исключить незаконные рубки лесных насаждений и регулярно восполнять лесной фонд. Кроме того, органы местного самоуправления должны принять меры к ликвидации уже имеющихся несанкционированных свалок.

Оформить заявку на вывоз отходов после субботника можно на официальном сайте ro-pskov.ru или посетив офис в Пскове на улице Льва Толстого, 3. В Великих Луках офис расположен на проспекте Гагарина, 54. Телефон: (8 8112) 20-19-21.

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