Спортзал отремонтируют в Стремуткинской школе Псковского района

18:29, 28 марта 2024, ПАИ

Спортивный зал отремонтируют в Стремуткинской школе Псковского района в этом году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» президентского нацпроекта «Образование», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации муниципалитета.

В настоящее время в результате конкурсных мероприятий определён подрядчик, который в ближайшее время приступит к ремонтным работам.

В этой сельской школе, которая расположена в деревне Соловьи, обучается 246 учеников. Ребята увлекаются лёгкой атлетикой и футболом. Уже с сентября 2024 года школьники будут заниматься физкультурой в отремонтированном спортзале, заключили в пресс-службе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».