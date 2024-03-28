Врач из Уфы приехала работать в Псков

18:36, 28 марта 2024, ПАИ

Врач приёмного отделения, врач-невролог Севда Ахметшина начала работу в Псковской областной инфекционной клинической больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В 2016 году она окончила Жалал-Абадский государственный университет по направлению «Лечебное дело». В 2018 году получила диплом о прохождении ординатуры по специальности «Врач-невролог». Имеет профессиональную переподготовку по направлениям: «Врач общей практики» и «Терапия».

Доктор переехала в Псков из Уфы. «Она с большой ответственностью старается подходить к осмотру каждого пациента, в связи с чем получает положительный отклик от коллеги и всех, кто побывал у неё на приёме», – отметили в комитете.