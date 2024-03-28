Территорию Святогорского монастыря очистили от мусора и листвы

19:42, 28 марта 2024, ПАИ

Склоны Святогорского монастыря очистили от поросли, мусора и листвы, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой













Территорию убирали представители трудовых коллективов вневедомственной охраны, «Нева-Энергии», МЧС, полиции, «Псковпассажиравтотранса», а также служители монастыря. Оксана Филиппова поблагодарила всех за совместную работу.

«Как результат дружного труда – чистая и радующая глаз территория. Месячник благоустройства продолжается. От каждого из нас зависит поддержание чистоты и порядка в родном районе!» – написала глава района.