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Общество

Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове

Мастер-класс «Акварель по сырому» для участниц клуба «Женский интерес» состоялся в детской художественной школе Пскова сегодня, 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе клуба.

  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»
  • Мастер-класс по акварели провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
    Фото: пресс-служба клуба «Женский интерес»

Провела мастер-класс выпускница Витебского государственного педагогического института, преподаватель высшей категории с 25-летним стажем, заместитель директора детской художественной школы по учебной работе, член Союза художников России Инна Лялина.

Она провела для участниц клуба экскурсию по школе, показала работы начинающих псковских художников, а также познакомила с творчеством известных витебских художников-акварелистов Феликса Гумена и Александра Карпана.

После этого Инна Лялина провела мастер-класс, на котором обучила участниц клуба технике «акварель по сырому», заключающейся в обильном смачивании листа водой с обеих сторон и нанесении красок за один приём.

Женщины получили незабываемые впечатления от рисования и поблагодарили Инну Лялину за проведение мастер-класса.

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