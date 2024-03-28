Автомобиль столкнулся с фурой на трассе Санкт-Петербург – Невель

20:30, 28 марта 2024, ПАИ

Автомобиль Opel Corsa столкнулся с фурой на 330-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Острове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.