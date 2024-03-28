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Общество

Новое оборудование активно используют в Стругокрасненской межрайонной больнице

Новое оборудование активно используют в Стругокрасненской межрайонной больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Так, в конце прошлого года в больницу поступил современный видеоскоп для лор-диагностики, с помощью которого не только улучшилось качество приёма пациентов, но и появилась возможность создавать и сохранять снимки после осмотра.

Также в медучреждении теперь установлен и первый стационарный комплекс маммографии. Пройти обследование могут женщины не только из Стругокрасненского муниципального округа, но и из соседнего Плюсского района.

«Маммографический комплекс у нас активно используется для проведения диспансеризации женского населения. Уже за эти несколько месяцев на данном оборудовании прошли обследование почти 700 женщин. Мы активно подвозим женщин из всех, даже из самых отдалённых деревень на это обследование», – сказал главный врач Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.

Новое оборудование в больнице появилось в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранения». Благодаря программе в конце 2023 года также удалось начать капитальный ремонт в терапевтическом отделении, который окончательно завершится в 2025 году.

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