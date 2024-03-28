В Пскове кредитную историю при трудоустройстве чаще всего проверяют у специалистов по продажам

21:42, 28 марта 2024, ПАИ

В Пскове кредитную историю при трудоустройстве чаще всего проверяют у специалистов по продажам (24 %), сообщает сервис SuperJob.

С подобной проверкой также сталкиваются 21 % специалистов по закупкам, 19 % HR-менеджеров, 15 % логистов, по 14 % продавцов и кладовщиков.

Отмечается, что каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, ещё 7 % компаний действуют выборочно.