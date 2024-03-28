В Пскове кредитную историю при трудоустройстве чаще всего проверяют у специалистов по продажам
В Пскове кредитную историю при трудоустройстве чаще всего проверяют у специалистов по продажам (24 %), сообщает сервис SuperJob.
С подобной проверкой также сталкиваются 21 % специалистов по закупкам, 19 % HR-менеджеров, 15 % логистов, по 14 % продавцов и кладовщиков.
Отмечается, что каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, ещё 7 % компаний действуют выборочно.
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