Выставку открыток советского времени подготовили к 1 Мая в Доме культуры Пушкиногорского района

20:24, 28 апреля 2024, ПАИ

Выставку поздравительных открыток советского времени подготовили к 1 Мая в Подкрестьевском сельском доме культуры, который находится в Пушкиногорском районе. Об этом пишет газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»















Экспонаты выставки разместили в старинном фотоальбоме. Специалист по методике клубной работы Подкрестьевского сельского дома культуры Анастасия Маркова отметила, что значительная часть открыток – из личного архива.

«Когда жители деревни Подкрестье узнали о моей затее оформить выставку, то многие из них принесли свои открытки. Так и получилось собрать небольшую тематическую коллекцию к 1 Мая», – подчеркнула она.

Также Анастасия Маркова заметила, что в альбоме ещё много незаполненных страниц и работа по его наполнению будет продолжена. В сельском Доме культуры с радостью примут в дар разные советские открытки.

«Впереди День Победы, и мне хочется сделать подборку открыток к этому празднику. Также у нас сохранились советские новогодние открытки, и было бы здорово оформить выставки к разным праздничным датам, познакомить детей, да и взрослых, с историей их бытования. Для многих наших жителей увидеть старые открытки – это своего рода ностальгия по юности, приятные воспоминания», – резюмировала Анастасия Маркова.