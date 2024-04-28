Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставку открыток советского времени подготовили к 1 Мая в Доме культуры Пушкиногорского района

Выставку поздравительных открыток советского времени подготовили к 1 Мая в Подкрестьевском сельском доме культуры, который находится в Пушкиногорском районе. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Часть коллекции советских открыток
    Фото: газета «Пушкинский край»

Экспонаты выставки разместили в старинном фотоальбоме. Специалист по методике клубной работы Подкрестьевского сельского дома культуры Анастасия Маркова отметила, что значительная часть открыток – из личного архива.

«Когда жители деревни Подкрестье узнали о моей затее оформить выставку, то многие из них принесли свои открытки. Так и получилось собрать небольшую тематическую коллекцию к 1 Мая», – подчеркнула она.

Также Анастасия Маркова заметила, что в альбоме ещё много незаполненных страниц и работа по его наполнению будет продолжена. В сельском Доме культуры с радостью примут в дар разные советские открытки.

«Впереди День Победы, и мне хочется сделать подборку открыток к этому празднику. Также у нас сохранились советские новогодние открытки, и было бы здорово оформить выставки к разным праздничным датам, познакомить детей, да и взрослых, с историей их бытования. Для многих наших жителей увидеть старые открытки – это своего рода ностальгия по юности, приятные воспоминания», – резюмировала Анастасия Маркова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2024

Выставку открыток советского времени подготовили к 1 Мая в Доме культуры Пушкиногорского района
28 апреля 2024

Семья из Новоржевского района стала лауреатом II степени на всероссийском конкурсе прикладного творчества
28 апреля 2024

Площадку для строительства центра досуга и настольных игр начали подготавливать в Себежском районе
28 апреля 2024

Освящение начала строительства храма Святых Жён-Мироносиц состоялось в Псковском районе
28 апреля 2024

Псковичи могут принять участие в сборе помощи для животных из приюта
28 апреля 2024

Жители Опочецкого муниципального округа собрали гуманитарную помощь для участников СВО
28 апреля 2024

Более 450 субботников прошло за апрель в Псковской области
28 апреля 2024

Михаил Ведерников поблагодарил работников скорой за спасённые жизни

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...