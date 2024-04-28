Жители Опочецкого муниципального округа собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Жители Опочецкого муниципального округа собрали партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Центр добровольчества собрал для военнослужащих посылки с медикаментами, продуктами питания, средствами личной гигиены, нательным бельем и письмами со словами поддержки от учащихся.
«Благодарим жителей округа за проявление заботы и поддержку наших военнослужащих, защитников Отечества!» – отметили в администрации.
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