Жители Опочецкого муниципального округа собрали гуманитарную помощь для участников СВО

17:44, 28 апреля 2024, ПАИ

Жители Опочецкого муниципального округа собрали партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Центр добровольчества собрал для военнослужащих посылки с медикаментами, продуктами питания, средствами личной гигиены, нательным бельем и письмами со словами поддержки от учащихся.

«Благодарим жителей округа за проявление заботы и поддержку наших военнослужащих, защитников Отечества!» – отметили в администрации.