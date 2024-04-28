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Общество

Псковичи могут принять участие в сборе помощи для животных из приюта

Акцию о сборе помощи подопечным зооприюта «Лесопилка» в Пскове объявил Ресурсный центр добровольчества. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Псковичи могут принять участие в сборе помощи для животных из приюта. Фото: ПАИ

Жители города могут принести сухие и влажные корма, кости, крупы, консервы, средства от блох, глистов, ушного клеща, антибиотики, витамины, шампуни, покрывала, подстилки, пелёнки и игрушки для бездомных животных.

У псковичей есть возможность либо принять участие в выезде в приют и взять все вещи с собой, либо привезти их до 15 мая волонтёрам в штаб по адресу улица Конная, 2 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00)

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