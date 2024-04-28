Площадку для строительства центра досуга и настольных игр начали подготавливать в Себежском районе

19:21, 28 апреля 2024, ПАИ

Работу над проектом «Центр досуга и настольных игр» начало ТОС деревни Глубочица Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».

Идёт подготовка площадки под заливку свайного фундамента. На реализацию проекта «Центр досуга и настольных игр» было выделено 495 тысяч рублей.

Напомним, что 14 проектов ТОС Себежского района победили в региональном конкурсе. Всего в районе 20 ТОС.

Ранее сообщалось, что в Пскове определили победителей городского конкурса проектов ТОС.