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Общество

Площадку для строительства центра досуга и настольных игр начали подготавливать в Себежском районе

Работу над проектом «Центр досуга и настольных игр» начало ТОС деревни Глубочица Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».

Идёт подготовка площадки под заливку свайного фундамента. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Идёт подготовка площадки под заливку свайного фундамента. На реализацию проекта «Центр досуга и настольных игр» было выделено 495 тысяч рублей.

Напомним, что 14 проектов ТОС Себежского района победили в региональном конкурсе. Всего в районе 20 ТОС.

Ранее сообщалось, что в Пскове определили победителей городского конкурса проектов ТОС.

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