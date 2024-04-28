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Общество

Семья из Новоржевского района стала лауреатом II степени на всероссийском конкурсе прикладного творчества

Семья Фединых из Новоржевского района стала лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Семья мастеровая». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Семья Фединых из Новоржевского района. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Всего в конкурсе приняло участие 40 семей из 24 регионов России. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Семья мастеровая» проводился в Год семьи с целью популяризации института семьи как основы укрепления и развития государства, стимулирования творческой самореализации, поддержки и развития традиций семейного художественного и народного творчества.

Анна, Кузьма и Мирослава Федины представили проект, в котором сочеталась и мамина любовь к глине, и увлечение старшего сына столярным делом. Младшая дочь Мирослава активно помогает в создании уникальных изделий.

Федины также являются постоянными участниками районных, областных и всероссийских выставок.

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