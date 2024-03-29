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Общество

Именные деревья подарит Псковский перинатальный центр четырём семьям

7 апреля отмечается Всероссийский день беременных. В преддверии этого дня Псковский клинический перинатальный центр решил выбрать четыре семьи, которые будут приглашены на высадку деревьев на территории медучреждения 8 апреля.

Именные деревья подарит Псковский перинатальный центр четырём семьям. Фото: ПАИ

«Мы хотим провести небольшой розыгрыш и выбрать четыре семьи, которые мы пригласим на мероприятие и подарим именные деревья», – уточнили в группе центра в соцсети «ВКонтакте».


Условия участия: подписаться на сообщество центра «ВКонтакте», поставить лайк к посту об этом событии, в комментарии к нему описать любимую семейную традицию.

В конкурсе могут участвовать семьи, которые родили малышей в перинатальном центре с января 2019 года и по настоящее время.

Итоги конкурса подведут 4 апреля.

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