Именные деревья подарит Псковский перинатальный центр четырём семьям

07:40, 29 марта 2024, ПАИ

7 апреля отмечается Всероссийский день беременных. В преддверии этого дня Псковский клинический перинатальный центр решил выбрать четыре семьи, которые будут приглашены на высадку деревьев на территории медучреждения 8 апреля.

«Мы хотим провести небольшой розыгрыш и выбрать четыре семьи, которые мы пригласим на мероприятие и подарим именные деревья», – уточнили в группе центра в соцсети «ВКонтакте».



Условия участия: подписаться на сообщество центра «ВКонтакте», поставить лайк к посту об этом событии, в комментарии к нему описать любимую семейную традицию.

В конкурсе могут участвовать семьи, которые родили малышей в перинатальном центре с января 2019 года и по настоящее время.

Итоги конкурса подведут 4 апреля.