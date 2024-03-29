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Общество

Пользователи Telegram смогут ограничивать круг лиц, отправляющих им сообщения

C 1 апреля пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг лиц, которые могут присылать им личные сообщения, заявил его создатель Павел Дуров.

По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — отметил Дуров.

В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для ещё более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — подчеркнул Дуров.

Он также добавил, что Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.

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