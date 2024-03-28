Занятие по оказанию первой помощи на производстве провели в Стругах Красных

23:30, 28 марта 2024, ПАИ

Занятие по оказанию первой доврачебной помощи от несчастных случаев на производстве провели специалисты из учебно-курсового комбината Пскова Олег Зинков, преподаватель Николай Болдин и врач Александр Моисеев провели в районном Доме культуры в Стругах Красных сегодня, 28 марта, сообщает газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









Николай Болдин подробно остановился на требованиях и нормативных актах, наглядно показал и рассказал о том, что должно храниться в аптечке, находящейся в организации для оказания первой доврачебной помощи. Он объяснил, как действовать в различных ситуациях, когда человеку нужно оказать первую помощь до приезда врачей. Александр Моисеев на манекене показал, как правильно провести реанимацию, рассказал, как делать искусственное дыхание взрослым и детям, а также как вести себя, если человек подавился.

Отмечается, что зал был полной. Нашлась и девушка, которая захотела самостоятельно попробовать оказать первую помощь.

«Мне никогда не приходилось оказывать кому-то помощь, поэтому такое занятие для меня очень полезно. Я даже сразу решила попробовать свои силы. Честно скажу, не так это просто. Но, зато теперь я знаю, что делать при каких обстоятельствах», – сказала она.