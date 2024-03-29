Псковичи рассказали, что влияет на их эффективность на работе
Псковичи рассказали, что влияет на их эффективность на работе, сообщает hh.ru.
Ключевым фактором, который влияет на уровень производительности опрошенные люди назвали ощущение, что их ценят на работе, причем ценность может и должна проявляться не только за счёт достойной зарплаты, но и уважительного отношения и признания заслуг. Ощущение ценности работника важно сразу для 2\3 опрошенных в регионе. На втором месте по важности оказался интерес к работе и чем он выше, тем продуктивнее трудятся люди. Так ответили сразу 55% респондентов. На третьем месте – атмосфера в коллективе, она влияет на эффективность труда еще у 55% опрошенных.
Так как исследование давало возможность респондентам выбирать несколько вариантов ответов, люди также выбирали дополнительные параметры, которые могут улучшить или ухудшить их успешность на работе. Так, отсутствие смысла и понимания, какую пользу приносит работа влияют сразу на 44% местных трудящихся. Ещё 42% респондентов признали, что уровень обучения и знания по работе или профессии напрямую влияют на их эффективность. Немаловажна и поддержка руководителей: 21% опрошенных заявили, что их производительность зависит от этого.
Для женщин наиболее важно ощущение, что их ценят на работе: женщины на 10% чаще, чем мужчины указывали этот фактор. А для на производительность труда мужчин на работе в большей степени могут влиять семейные или личные проблемы и дела.
Респонденты достаточно редко указывали переработки (10%), а также нехватку рабочих рук (11%) как факторы, влияющие на их эффективность. А вот стабильность компании (25%) и возможность работать с новыми технологиями (32%) важны для высокой производительности сразу у многих опрошенных.