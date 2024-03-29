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Псковичи рассказали, что влияет на их эффективность на работе

​Псковичи рассказали, что влияет на их эффективность на работе, сообщает hh.ru.

Ключевым фактором, который влияет на уровень производительности опрошенные люди назвали ощущение, что их ценят на работе, причем ценность может и должна проявляться не только за счёт достойной зарплаты, но и уважительного отношения и признания заслуг. Ощущение ценности работника важно сразу для 2\3 опрошенных в регионе. На втором месте по важности оказался интерес к работе и чем он выше, тем продуктивнее трудятся люди. Так ответили сразу 55% респондентов. На третьем месте – атмосфера в коллективе, она влияет на эффективность труда еще у 55% опрошенных.

Так как исследование давало возможность респондентам выбирать несколько вариантов ответов, люди также выбирали дополнительные параметры, которые могут улучшить или ухудшить их успешность на работе. Так, отсутствие смысла и понимания, какую пользу приносит работа влияют сразу на 44% местных трудящихся. Ещё 42% респондентов признали, что уровень обучения и знания по работе или профессии напрямую влияют на их эффективность. Немаловажна и поддержка руководителей: 21% опрошенных заявили, что их производительность зависит от этого.

Для женщин наиболее важно ощущение, что их ценят на работе: женщины на 10% чаще, чем мужчины указывали этот фактор. А для на производительность труда мужчин на работе в большей степени могут влиять семейные или личные проблемы и дела.

Респонденты достаточно редко указывали переработки (10%), а также нехватку рабочих рук (11%) как факторы, влияющие на их эффективность. А вот стабильность компании (25%) и возможность работать с новыми технологиями (32%) важны для высокой производительности сразу у многих опрошенных.

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