Кровлю заменяют в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря
Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Специалисты проводят замену кровли и стропильной системы.
Планируется заменить полы и произвести штукатурные работы.
Также реставраторы планируют провести работы по созданию генплана на все постройки обители, общая территория которой 53 гектара.
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