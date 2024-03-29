Кровлю заменяют в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря

09:41, 29 марта 2024, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».









Специалисты проводят замену кровли и стропильной системы.

Планируется заменить полы и произвести штукатурные работы.

Также реставраторы планируют провести работы по созданию генплана на все постройки обители, общая территория которой 53 гектара.