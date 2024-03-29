Подведены итоги псковского этапа Всероссийских шахматных соревнований «Белая ладья»

10:33, 29 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги псковского этапа Всероссийских шахматных соревнований «Белая ладья», который прошёл в Пскове с 22 по 27 марта. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Анлим».

В соревнованиях принимали участие команды из 17 школ Пскова.

По результатам семи туров первое общекомандное место заняла команда Гуманитарного лицея. Они оторвались от преследователей на три очка. В составе команды выступают Вероника Петрова, Семён Тихонов, Дмитрий Голубев и Мила Безменова.

Серебро «Белой ладьи» досталось команде Многопрофильного правового лицея № 8 в составе Марии Солдатовой, Савелия Козлова, Адама Шовхалова и Виктории Фоминой.

Бронза на счету сборной школы № 18. За команду выступили Егор Прокофьев, Григор и Левон Мкртчяны, Илья Пушилин и Ксения Васильева.

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