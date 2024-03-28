Псковичей приглашают на экскурсию по Мирожскому монастырю
31 марта в 12:00 состоится сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.
Экскурсия проводится строго по записи по телефону (8 8112) 33-15-35. Количество мест ограничено. В случае дождя экскурсия не состоится.
Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Продолжительность экскурсии 45 минут.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 марта 2024
Онлайн-вебинар на тему экранизации романа Пушкина «Евгений Онегин» проведёт музей-заповедник «Михайловское»