Псковичей приглашают на экскурсию по Мирожскому монастырю

10:31, 29 марта 2024, ПАИ

31 марта в 12:00 состоится сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Экскурсия проводится строго по записи по телефону (8 8112) 33-15-35. Количество мест ограничено. В случае дождя экскурсия не состоится.

Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Продолжительность экскурсии 45 минут.