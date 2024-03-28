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Культура

Псковичей приглашают на экскурсию по Мирожскому монастырю

31 марта в 12:00 состоится сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Псковичей приглашают на экскурсию по Мирожскому монастырю. Фото Псковского музея

Экскурсия проводится строго по записи по телефону (8 8112) 33-15-35. Количество мест ограничено. В случае дождя экскурсия не состоится.

Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Продолжительность экскурсии 45 минут.

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