ФК «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками перед стартом сезона

11:11, 29 марта 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками в Доме культуры Ленинского комсомола 3 апреля. Мероприятие начнётся в 18:00, сообщили ПАИ в пресс-службе ФК «Луки-Энергия».

На встрече болельщиков познакомят с новичками команды, а директор клуба Сергей Поварещенков и главный тренер команды Сергей Осадчук расскажут о концепции сезона 2024 года. Также все присутствующие смогут задать вопросы руководству клуба, тренеру и футболистам.

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