Весенняя сельхозярмарка проходит в Стругах Красных

11:29, 29 марта 2024, ПАИ

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Лавка изобилия» проходит на улице Победы, 2в в Стругах Красных сегодня, 29 марта, сообщает районная газета «Струги».

Для жителей города свою продукцию представили более 25 крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий из Пскова и Псковского района, Стругокрасненского, Порховского, Пыталовского, Островского районов, а также из Луги Ленинградской области. Также для посетителей подготовлена выставка работ мастеров народного творчества.

Среди товаров на ярмарке представлены мясо, рыба, молочная продукция, мёд, деревянные изделия, различные сувениры и многое другое.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»







В ярмарке также принимают участие ростовые куклы: заяц и дракон, которые раздают листовки о том, что надо быть бдительными при звонках мошенников.

В газете также отметили, что площадь, на которой проходит ярмарка, благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».