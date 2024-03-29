«Стрела» стала победителем футбольного турнира «Псковская весна»

11:35, 29 марта 2024, ПАИ

Команда псковской футбольной школы «Стрела» стала победителем турнира «Псковская весна» среди юношей 2013 года рождения, который прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 25 по 27 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Калининграда, Киришей, Великих Лук, Луги, Всеволожска и Великого Новгорода.

Победителями соревнований стали воспитанники спортшколы «Стрела». Серебро на счету гостей из петербургского «Локомотива». Замкнули тройку лидеров псковичи из команды «Спартак-Юниор».

ФК «Псков» занял на соревнованиях шестое место, великолукская спортшкола «Экспресс» расположилась на девятом месте, псковский «Барс» стал 13-м, а второй состав «Стрелы» занял 16-е место.

В индивидуальных номинациях награды лучшего вратаря турнира удостоился Артём Шушняев из «Стрелы», лучшим полузащитником стал игрок «Спартак-Юниор» Максим Гейко. Награду лучшего игрока турнира вручили воспитаннику «Стрелы» Армену Мелконяну.

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