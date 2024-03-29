Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Расписание движения поездов меняется на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно

Расписание движения поездов изменится на участке Санкт-Петербург (Витебский) – Оредеж – Дно, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Расписание движения поездов меняется на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно. Фото: ПАИ

5 апреля отменяется поезд № 6953 на участке Оредеж – Дно.

4–5 апреля назначается поезд № 7753 (состав от поезда № 6954) по следующему расписанию: из Оредежа отправление будет в 21:05, из Заклинья – в 21:22, со станции Батецкой – в 21:36, из Бахарево – в 21:47 – 22:00, со станции Передольской – в 22:14 – 22:20, из Кчеры – в 22:33, от Уторгоша – в 22:46 – 23:09, от Сольцов – в 23:32 – 00:09, от Куклино – в 00:24, из Леменки – в 00:36, из Гачки – в 00:44, от о. п. 241 – в 00:52. В Дно поезд прибудет в 1:04.

4 апреля изменяется расписание движения поезда № 8815: до станции Уторгош он проследует по действующему расписанию, Уторгош – 14:37 – 14:45, Сольцы – 15:00 – 15:23 и далее снова по действующему расписанию.

5 апреля изменяется расписание движения поездов:

№ 8816: Дно отправление в 8:15, о. п. 241 км 8:24 – 8:25, Гачки 8:34 – 8:35, Леменка 8:48 – 8:49, Куклино 9:00 – 9:01, Сольцы 9:12 – 9:13, Уторгош 9:30 – 9:31, Кчеры 9:41 – 9:42, Передольская 9:55 – 9:56, Бахарево 10:07 – 10:08, Батецкая 10:18 – 10:19, Заклинье 10:32 – 10:33, Оредеж прибытие в 10:45;

№ 8815: Оредеж отправление в 14:40, Заклинье 14:54 – 14:55, Батецкая 15:05 – 15:06, Бахарево 15:16 – 15:17, Передольская 15:29 – 15:37, Кчеры 15:50 – 15:51, Уторгош 16:01 – 16:02, Сольцы 16:17 – 16:18, Куклино 16:30 – 16:31, Леменка 16:42 – 16:43, Гачки 16:54 – 17:01, о. п. 241 км 17:10 – 17:11, Дно прибытие в 17:21.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 марта 2024

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Псковской области
29 марта 2024

Расписание движения поездов меняется на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно
29 марта 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Пыталовском районе
29 марта 2024

Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 30 марта
29 марта 2024

Псковский филиал «Экопрома» начал принимать заявки на вывоз мусора с субботников
29 марта 2024

Вопросы профилактики правонарушений в отношении детей и подростков обсудили в Пскове
29 марта 2024

Строительство нового поста скорой помощи началось в Локне
29 марта 2024

Период прекращения движения транспорта на улице Крупской в Пскове продлили до 5 апреля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...