Расписание движения поездов меняется на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно

13:47, 29 марта 2024, ПАИ

Расписание движения поездов изменится на участке Санкт-Петербург (Витебский) – Оредеж – Дно, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

5 апреля отменяется поезд № 6953 на участке Оредеж – Дно.

4–5 апреля назначается поезд № 7753 (состав от поезда № 6954) по следующему расписанию: из Оредежа отправление будет в 21:05, из Заклинья – в 21:22, со станции Батецкой – в 21:36, из Бахарево – в 21:47 – 22:00, со станции Передольской – в 22:14 – 22:20, из Кчеры – в 22:33, от Уторгоша – в 22:46 – 23:09, от Сольцов – в 23:32 – 00:09, от Куклино – в 00:24, из Леменки – в 00:36, из Гачки – в 00:44, от о. п. 241 – в 00:52. В Дно поезд прибудет в 1:04.

4 апреля изменяется расписание движения поезда № 8815: до станции Уторгош он проследует по действующему расписанию, Уторгош – 14:37 – 14:45, Сольцы – 15:00 – 15:23 и далее снова по действующему расписанию.

5 апреля изменяется расписание движения поездов:

№ 8816: Дно отправление в 8:15, о. п. 241 км 8:24 – 8:25, Гачки 8:34 – 8:35, Леменка 8:48 – 8:49, Куклино 9:00 – 9:01, Сольцы 9:12 – 9:13, Уторгош 9:30 – 9:31, Кчеры 9:41 – 9:42, Передольская 9:55 – 9:56, Бахарево 10:07 – 10:08, Батецкая 10:18 – 10:19, Заклинье 10:32 – 10:33, Оредеж прибытие в 10:45;

№ 8815: Оредеж отправление в 14:40, Заклинье 14:54 – 14:55, Батецкая 15:05 – 15:06, Бахарево 15:16 – 15:17, Передольская 15:29 – 15:37, Кчеры 15:50 – 15:51, Уторгош 16:01 – 16:02, Сольцы 16:17 – 16:18, Куклино 16:30 – 16:31, Леменка 16:42 – 16:43, Гачки 16:54 – 17:01, о. п. 241 км 17:10 – 17:11, Дно прибытие в 17:21.