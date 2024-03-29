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Общество

Псковские полицейские вытащили из горящего дома четырёх человек

Четырёх человек спасли сотрудники Госавтоинспекции при пожаре в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе МВД России.

Псковские полицейские вытащили из горящего дома четырёх человек. Скриншот из видео пресс-службы МВД России

Патрулируя территорию, лейтенант полиции Владимир Кирсанов и старший лейтенант полиции Вячеслав Ефимов получили от оперативного дежурного информацию о пожаре в жилом доме на улице Нововойсковой в Пскове.

На месте происшествия инспекторы помогли выбраться из горящего дома двум мужчинам. Однако оказалось, что внутри остались мужчина и женщина, которая не может самостоятельно передвигаться.

Вместе с очевидцами они эвакуировали через окно находящихся в горящем доме людей и оказали им первую помощь.

«В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников полиции трагедии удалось избежать», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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