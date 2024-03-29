Период прекращения движения транспорта на улице Крупской в Пскове продлили до 5 апреля

12:34, 29 марта 2024, ПАИ

Период прекращения движения транспорта на улице Крупской в районе дома № 9 в Пскове продлили до 5 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации муниципалитета.

Период продлили в связи с производственной необходимостью, отметили в пресс-службе администрации.

В качестве объездов определены Хлебный проезд и 1-й Филоновский проезд.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.