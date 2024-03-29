Строительство нового поста скорой помощи началось в Локне
Строительство нового поста скорой медицинской помощи началось в Локне, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.
Рядом с больницей уже залили фундамент будущего здания.
«Новый медицинский объект – событие для Локнянского муниципального округа. Неотложная квалифицированная помощь для наших жителей станет ближе и доступнее. Медицинские бригады и фельдшера будут дежурить в комфортных современных условиях», – отметил глава муниципалитета.
Строительство нового поста скорой помощи стало возможным благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также регионального комитета по здравоохранению, подчеркнул Иван Белугин.
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