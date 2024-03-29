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Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Пыталовском районе

Электроэнергию будут временно отключать в населённых пунктах Пыталовского района в апреле, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Публикуем график отключения электроэнергии в Пыталовском районе. Фото: ПАИ

2 апреля с 9:00 до 17:00 плановое отключение электроэнергии будет проводиться в домах № 4, 6, 8 на улице Белорусской в Пыталово.

4 апреля с 10:00 до 15:00 электричество отключат в домах № 55, 55б, 57, 57б, 63а на улице Красноармейской, в доме № 3 на улице Заречной, в домах № 19 и 24а на улице Белорусской в Пыталово, а также в деревне Шелино.

5 апреля с 8:00 до 17:00 без света также окажутся дома № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 на улице Юнкерова и отделение ПФР на улице Красноармейской, 36 в Пыталово.

Кроме того, с 1 по 5 апреля с 8:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение в деревнях Лавино, Рушляки, Заводино, Лотоши, Хлюстино, Темери, Котоново, Стержнево, Перуя, Ворзы, Онники, Гашни, Шмайлы, Антошково, Лятино, Бренцы, Жавры, Заболотье, Яшутино, Белый Погреб, Старое Кулёво, Умерниши, Новое Кулёво, Кочерево, Жердино, Пышково, Павлово, Богородицкое, Симоны, Колуя и Загривье.

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