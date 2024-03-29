Региональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Псковской области

13:59, 29 марта 2024, ПАИ

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» завершился в Псковской области. Он проходил с 18 по 29 марта, сообщили ПАИ в областном комитете по образованию.



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области













На базе детского технопарка «Кванториум Псков» чемпионат проходил в компетенции «Мобильная робототехника». Команды гимназии № 29 Пскова работали над роботами, адаптируя их под разные задачи конкурса.

А в Псковском политехническом колледже прошло совещание экспертов по компетенциям «Графический дизайн», «Веб-технологии», «Производство мебели».

На базе Великолукского медицинского колледжа чемпионат прошёл по двум компетенциям: «Медицинский и социальный уход», «Лечебная деятельность (фельдшер)». А в средней школе № 17 Пскова для учащихся девятых классов провели мероприятие «Ключи к будущему». Ребята познакомились с разными профессиями, узнали о трудовых сферах.

На площадке Псковского кооперативного техникума по компетенции «Предпринимательство – Юниоры» соревновались пять команд, состоящих из учеников школ Псковской области. Ребята продемонстрировали своё видение бизнес-процессов, определяли целевую аудиторию своих проектов, совершали финансовые расчёты, анализировали деятельность конкурентов, прогнозировали благоприятные и неблагоприятные сценарии развития проекта.

На базе Опочецкого индустриально-педагогического колледжа прошёл практикум по основам оказания доврачебной помощи в образовательных организациях. Учителям и ученикам средней школы № 4 продемонстрировали навыки своевременного оказания доврачебной помощи людям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях.

Мастер производственного обучения Валентина Мурашова провела мастер-класс по декоративной отделке поверхностей. Военно-патриотический центр «Патриот» провёл соревнования по компетенции «Спасательные работы» среди юниоров.

Кроме того, студенты Великолукского механико-технологического колледжа и Локнянского сельскохозяйственного техникума приняли участие в чемпионате по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».