В псковской школе «Вега» завершилась смена Курчатовского института для школьников

15:12, 29 марта 2024, ПАИ

Профильная смена «Коды Курчатова» для семиклассников и восьмиклассников завершилась в Псковской области. 80 школьников «Курчатовских классов» из Пскова и Великих Лук стали участниками программы по современным технологиям выращивания растений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» провели для школьников теоретические и практические задания по биологии. Кроме того, с участниками программы встретилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она подчеркнула, что Курчатовский институт уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с образовательными учреждениями региона и проводит для обучающихся научные интенсивы.

​

«Я уверена, что и сегодня в зале сидит целый отряд будущих учёных. Желаю вам благополучной учёбы и успешных результатов», – отметила Вера Емельянова и от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выразила благодарность сотрудникам и представителям Курчатовского института за помощь в развитии образования и научных дисциплин.

Методист методического центра департамента образовательной деятельности Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Светлана Исакова также добавила, что эта программа помогла школьникам приобрести новые знания и навыки, а в следующем году она будет не менее интересной.

Программу организовал Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» и при непосредственном участии регионального комитета по образованию.