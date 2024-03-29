В Нижнем Тагиле завершили испытания электробуса с псковским двигателем

17:14, 29 марта 2024, ПАИ

Испытания электробуса «Генерал» завершили в Нижнем Тагиле. Электродвигатели к электробусу изготавливают в Пскове и Владимире, а тяговую электронику в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «Все новости».​

«Генерал» получил 38 сидячих мест, а общая вместимость салона – до 100 пассажиров. При этом производитель заверяет, что транспорт получился тихим и комфортным, то есть без лишних вибраций и шума. Кроме этого, на заводе продумали и устойчивость автобуса к холодам. Для предотвращения на морозе деградации аккумуляторов установили специальную обогревательную систему. «Если летом заряда хватит, чтобы преодолеть более 100 километров, то зимой – до 70 километров», – заверил производитель. При этом зарядка автобуса занимает менее часа.

Нижнетагильский электробус получил уникальную функцию – возможность заряжаться тремя способами. У его аналогов предусмотрено только два способа. Стоит такой электробус около 40-45 миллионов рублей, в зависимости от комплектации и модели. При этом «Генерал» на 80 % состоит из отечественных комплектующих.