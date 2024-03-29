Житель Печорского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого

15:46, 29 марта 2024, ПАИ

Мужчина предстанет перед судом в Печорском районе по обвинению в покушении на убийство знакомого. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 24 января 2024 года обвиняемый находился в квартире по месту проживания в Печорах, когда к нему в гости пришел его 36-летний знакомый. Во время общения и совместного распития алкоголя хозяин квартиры взял нож и ударил им в шею знакомого. После этого раненый мужчина смог убежать из квартиры напавшего. Вызванная им бригада скорой помощи доставила мужчину в лечебное учреждение, где ему оказали помощь.

По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – подчеркнули в СУ СК.