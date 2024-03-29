Пскович умер по дороге в командировку в Воронежскую область
63-летний водитель Центра спортивной подготовки Псковской области умер по дороге в командировку в Воронежскую область. Об этом ПАИ сообщили в государственной инспекции труда Псковской области.
Мужчина доставлял оборудование и инвентарь для участия псковских спортсменов в учебно-тренировочных мероприятиях.
Водитель остановился на отдых на трассе, и связь с ним прекратилась.
После обращения в службу 112 была установлена его смерть. Обстоятельства происшедшего выясняются.
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