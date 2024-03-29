Пскович умер по дороге в командировку в Воронежскую область

16:33, 29 марта 2024, ПАИ

63-летний водитель Центра спортивной подготовки Псковской области умер по дороге в командировку в Воронежскую область. Об этом ПАИ сообщили в государственной инспекции труда Псковской области.

Мужчина доставлял оборудование и инвентарь для участия псковских спортсменов в учебно-тренировочных мероприятиях.

Водитель остановился на отдых на трассе, и связь с ним прекратилась.

После обращения в службу 112 была установлена его смерть. Обстоятельства происшедшего выясняются.