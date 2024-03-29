Полистовский заповедник участвует в XXIII Международном форуме «Экология большого города»

18:33, 29 марта 2024, ПАИ

Полистовский заповедник участвует в XXIII Международном форуме «Экология большого города», который проходит с 27 по 29 марта в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Представил Полистовье на стенде Минприроды России и Росзаповедцентра в рамках встречи «Заповедные территории в лицах» директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв. Гости форума познакомились с Полистово-Ловатской болотной системой, смогли увидеть фотографии и фильмы о заповеднике, а также задать все интересующие вопросы сотрудникам заповедника.

Совместно с коллегами из Твери и Москвы Николай Кораблёв выступил с докладом на панельной дискуссии «Инвестиции в природу: развитие экологического туризма и сохранение биоразнообразия». Доклад назывался: «Проекты по восстановлению нарушенных водно-болотных угодий как эффективные инвестиции в природу: для сохранения уникального биоразнообразия, развития экологического туризма и получения углеродных единиц».

Авторы доклада рассказали об уникальных экосистемных качествах водно-болотных угодий.

«Например таких, как естественное консервирование углекислого газа в торфе. Ненарушенная торфяная залежь может сохранять углерод сотни лет, тем самым препятствуя изменению климата. Также к экосистемным услугам Полистовских болот относятся: естественная фильтрация пресной воды, сохранение биоразнообразия, поддержание водного баланса в регионе – предупреждение засух и сильных паводков», – отметили в пресс-службе.

Помимо этого, Николай Кораблёв поделился опытом управления и сохранения территории. Кроме того, он рассказал о роли, которую Полистовский заповедник играет в региональном и глобальном масштабе в деле сохранения и восстановления водно-болотных экосистем.

Также сотрудники заповедника принимали участие в круглом столе «Формирование планов рекреационной деятельности: проблемы реализации и пути их решения».