Интерактивная выставка «Оружие Победы» работает в Пустошке
Передвижная экспозиция оружия времён Великой Отечественной войны разместилась в фойе Пустошкинского районного центра культуры. Об этом пишет газета «Вперёд».
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Фото: Марина Жуланова
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Фото: Марина Жуланова
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Фото: Марина Жуланова
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Фото: Марина Жуланова
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Фото: Марина Жуланова
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Фото: Марина Жуланова
Интерактивную выставку «Оружие Победы» организовал Военно-исторический музей-заповедник, который находится в Острове. Директор музея Пётр Гринчук и заведующий отделом реставрации Эдуард Иванов познакомили посетителей с экспонатами выставки, а также ответили на интересующие вопросы.
Кроме того, житель Пустошки принёс в дар предметы военной поры, пополнив экспозицию музея.
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