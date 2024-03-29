Интерактивная выставка «Оружие Победы» работает в Пустошке

17:27, 29 марта 2024, ПАИ

Передвижная экспозиция оружия времён Великой Отечественной войны разместилась в фойе Пустошкинского районного центра культуры. Об этом пишет газета «Вперёд».



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова











Интерактивную выставку «Оружие Победы» организовал Военно-исторический музей-заповедник, который находится в Острове. Директор музея Пётр Гринчук и заведующий отделом реставрации Эдуард Иванов познакомили посетителей с экспонатами выставки, а также ответили на интересующие вопросы.

Кроме того, житель Пустошки принёс в дар предметы военной поры, пополнив экспозицию музея.