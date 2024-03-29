Великолучане стали лауреатами конкурса «Мой Пушкин»
Великолучане стали лауреатами I степени в творческом областном конкурсе «Мой Пушкин», который посвящён 225-летию со дня рождения поэта. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Дом культуры Ленинского комсомола.
Лауреатом I степени стала Елизавета Хлебникова – ученица театра юного зрителя «Панорама» (руководитель: Мария Железнова), III степени – хореографический коллектив «Балет для всех» (руководитель: Инна Николаева).
Конкурс представляет собой региональный этап всероссийского фестиваля с международным участием. Он состоялся в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах.
Учредителем конкурса является АНО «Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели» в партнёрстве с Государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское».
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