В Себежском краеведческом музее открылась выставка жительница Идрицы
Открытие выставки работ Елены Олейник, жительницы посёлка Идрица, состоялось в Себежском краеведческом музее 28 марта. Об этом пишет районная газета «Призыв».
С приветственным словом к собравшимся обратился директор музея Фёдор Черников, который поблагодарил присутствующих за внимание к творчеству Елены Олейник и предоставил ей слово.
Елена Олейник рассказала о своём пути к созданию творческих работ, подчеркнула, что каждый человек может научиться создавать прекрасное, тем более сейчас столько возможностей, поделилась секретами мастерства.
Мастерица сначала организовала выставку в Идрице и, увидев, что люди заинтересовались, обратилась в музей Себежа.
Посетители выставки смогли задать вопросы создательнице.
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