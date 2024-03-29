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Общество

В Себежском краеведческом музее открылась выставка жительница Идрицы

Открытие выставки работ Елены Олейник, жительницы посёлка Идрица, состоялось в Себежском краеведческом музее 28 марта. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото: районная газета "Призыв"

С приветственным словом к собравшимся обратился директор музея Фёдор Черников, который поблагодарил присутствующих за внимание к творчеству Елены Олейник и предоставил ей слово.

Елена Олейник рассказала о своём пути к созданию творческих работ, подчеркнула, что каждый человек может научиться создавать прекрасное, тем более сейчас столько возможностей, поделилась секретами мастерства.

Мастерица сначала организовала выставку в Идрице и, увидев, что люди заинтересовались, обратилась в музей Себежа.

Посетители выставки смогли задать вопросы создательнице.

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