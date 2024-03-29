Креативную смену для школьников провели в ПсковГУ

19:18, 29 марта 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете завершилась креативная смена для школьников. В течение каникул ребята занимались в школе молодых предпринимателей, изучали азы видеосъёмки на медиаинтенсиве, а также подтягивали свои знания английского языка. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

«Мне понравилась подача информации, удалось значительно подтянуть знания по финансовой грамотности. Было очень интересно познакомиться с самим университетом и с ребятами», – рассказал один из участников школы молодых предпринимателей Александр Пухов.

Напомним, с 25 по 29 марта продолжалась креативная смена в ПсковГУ. За это время ребята познакомились с важными аспектами финансовой грамотности и развития предпринимательских компетенций, а также разрабатывали идеи роликов, учились грамотно составлять вопросы, записывать интервью, снимать, монтировать и работать в кадре.