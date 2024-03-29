Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Коллективную диспансеризацию смогут пройти сотрудники завода «Псков-Полимер» и ПЗ АТС

Соглашение о проведении диспансеризации работников подписано с представителями завода «Псков-Полимер» и Псковского завода автоматических телефонных станций. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Коллективную диспансеризацию смогут пройти сотрудники «Псков-Полимера» и ПЗ АТС. Фото здесь и далее: телеграм-канал Борис Елкина

Сотрудники предприятий смогут организованно проверить своё здоровье. Формат проведения профилактических обследований руководители организаций выберут самостоятельно, напомнил Борис Елкин. Это может быть выездная диспансеризация, организованная городской поликлиникой, или прохождение осмотра в медучреждении в определённый день, удобный для работников.

Диспансеризация проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования и включает в себя флюорографию, забор анализов, ЭКГ, первичный медицинский осмотр, консультацию специалистов. Это поможет вовремя обнаружить возможные заболевания и предотвратить их развитие или подтвердить, что человек здоров.

«Продолжим дальнейшее активное взаимодействие с Псковской городской поликлиникой, привлекая организации к проведению регулярных профилактических обследований в целях укрепления здоровья псковичей», – подчеркнул Борис Елкин.

Также жители города могут записаться на диспансеризацию через «Госуслуги» или по телефону кол-центра поликлиники 29-90-28.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 марта 2024

​Внеплановую проверку безопасности провели в образовательных учреждениях в Печорах
29 марта 2024

Коллективную диспансеризацию смогут пройти сотрудники завода «Псков-Полимер» и ПЗ АТС
29 марта 2024

Креативную смену для школьников провели в ПсковГУ
29 марта 2024

Псковичей приглашают на встречу в рамках проекта «Христианство в литературе и искусстве»
29 марта 2024

Полистовский заповедник участвует в XXIII Международном форуме «Экология большого города»
29 марта 2024

В Себежском краеведческом музее открылась выставка жительницы Идрицы
29 марта 2024

Публикуем список победителей регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Псковской области
29 марта 2024

Великолучане стали лауреатами конкурса «Мой Пушкин»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...