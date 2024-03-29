Коллективную диспансеризацию смогут пройти сотрудники завода «Псков-Полимер» и ПЗ АТС
Соглашение о проведении диспансеризации работников подписано с представителями завода «Псков-Полимер» и Псковского завода автоматических телефонных станций. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Сотрудники предприятий смогут организованно проверить своё здоровье. Формат проведения профилактических обследований руководители организаций выберут самостоятельно, напомнил Борис Елкин. Это может быть выездная диспансеризация, организованная городской поликлиникой, или прохождение осмотра в медучреждении в определённый день, удобный для работников.
Диспансеризация проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования и включает в себя флюорографию, забор анализов, ЭКГ, первичный медицинский осмотр, консультацию специалистов. Это поможет вовремя обнаружить возможные заболевания и предотвратить их развитие или подтвердить, что человек здоров.
«Продолжим дальнейшее активное взаимодействие с Псковской городской поликлиникой, привлекая организации к проведению регулярных профилактических обследований в целях укрепления здоровья псковичей», – подчеркнул Борис Елкин.
Также жители города могут записаться на диспансеризацию через «Госуслуги» или по телефону кол-центра поликлиники 29-90-28.
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