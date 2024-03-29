Внеплановую проверку безопасности провели в образовательных учреждениях в Печорах
Внеплановая проверка безопасности и инженерно-технической защищённости объектов образовательных организаций проведена в Печорах. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Сотрудники управления образования администрации Печорского муниципального округа совместно с сотрудниками подразделений МВД России, Росгвардии и ФСБ России проверили образовательные учреждения на предмет безопасности. Внеплановая проверка выполнена в отношении семи подведомственных учреждений в Печорах.
По результатам проверки комиссия установила, что в образовательных учреждениях проводится комплекс мер обеспечения безопасности, что в целом соответствует требованиям законодательства. Выявленные недочёты приняты в работу для их устранения.
Остальные образовательные организации пройдут проверку в ближайшее время.
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