Маршруты Псковской области вошли в журнал «Национальные туристские маршруты»

11:51, 30 марта 2024, ПАИ

Маршруты Псковской области представлены в журнале «Национальные туристские маршруты». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.

В журнал вошли национальные маршруты Псковской области «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают».

Журнал будет представлен на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024.

Отметим, что журнал разработал комитет по туризму Псковской области.