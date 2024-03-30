Маршруты Псковской области вошли в журнал «Национальные туристские маршруты»
Маршруты Псковской области представлены в журнале «Национальные туристские маршруты». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.
В журнал вошли национальные маршруты Псковской области «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают».
Журнал будет представлен на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024.
Отметим, что журнал разработал комитет по туризму Псковской области.
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