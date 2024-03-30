Житель Пыталовского района угрожал своей жене убийством из-за ссоры
Житель Пыталовского района угрожал своей жене убийством. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
17 марта 32-летний мужчина во время ссоры со своей супругой у себя дома схватил ее за шею и со словами «Я убью тебя!» стал её душить.
Женщина восприняла эти слова как реально исполнимые и опасалась за свою жизнь и здоровье.
Мужчина признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
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