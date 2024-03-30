Житель Пыталовского района угрожал своей жене убийством из-за ссоры

12:15, 30 марта 2024, ПАИ

Житель Пыталовского района угрожал своей жене убийством. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

17 марта 32-летний мужчина во время ссоры со своей супругой у себя дома схватил ее за шею и со словами «Я убью тебя!» стал её душить.

Женщина восприняла эти слова как реально исполнимые и опасалась за свою жизнь и здоровье.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.