Необычная выставка с перевёрнутыми экспонатами откроется в дновском музее
Необычная выставка «Вверх дном!» откроется в музейно-выставочном центре в Дно 1 апреля. Об этом пишет районная газета «Дновец».
Все предметы на выставке будут перевернуты вверх дном, что позволит увидеть обычно скрытые от глаз клейма различных фабрик и заводов.
Клейма на обратной стороне посуды – источник информации, по которому можно проследить, как развивалось производство того или иного изделия.
Например, в каждой русской семье были изделия из фарфора фабрики Кузнецова. По цвету клейма можно определить сорт фарфора: красным помечался фарфор высшего сорта, синим – второй, зелёным – третий.
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