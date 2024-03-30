Четыре из десяти псковичей планируют посадить в огороде картошку в этом году

13:20, 30 марта 2024, ПАИ

Четыре из десяти псковичей, у кого есть дача, огород или дом в деревне, планируют в этом году посадить картошку, следует из опроса сервиса SuperJob.

Всего посадку картофеля в этом сезоне запланировали 37% владельцев огородов из Пскова. При этом 35% опрошенных сажали картофель и в прошлом году, а 2% планируют сделать это лишь в текущем сезоне. «Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего», – комментируют свое решение респонденты.

При этом отличное от этого мниние высказали 55% респондентов. Они считают, что на даче нужно отдыхать, а не заниматься выращиванием картофеля.