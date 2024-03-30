Два новых колодца на средства районного бюджета построили в деревнях Дновского района

13:39, 30 марта 2024, ПАИ

Два новых колодца на средства районного бюджета построили в деревнях Дновского района. Об этом пишет районная газета «Дновец».

Один колодец появился в деревне Юрково около нового ФАПа, второй – в деревне Стволино. Также планируется строительство двух колодцев в деревне Гаврово.

Кроме того, в засушливые периоды воды не будет, пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, её подвоз в колодцы осуществит МУП «Дновские коммунальные услуги». Соответствующий договор с предприятием уже заключён.