Два новых колодца на средства районного бюджета построили в деревнях Дновского района
Два новых колодца на средства районного бюджета построили в деревнях Дновского района. Об этом пишет районная газета «Дновец».
Один колодец появился в деревне Юрково около нового ФАПа, второй – в деревне Стволино. Также планируется строительство двух колодцев в деревне Гаврово.
Кроме того, в засушливые периоды воды не будет, пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, её подвоз в колодцы осуществит МУП «Дновские коммунальные услуги». Соответствующий договор с предприятием уже заключён.
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